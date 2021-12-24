كيف تبدو طرقات لبنان صباح اليوم؟





اما الطرقات المقطوعة فهي:

-عيناتا الارز



-كفردبيان حدث بعلبك

-المنيطرة حدث بعلبك

-العاقورة حدث بعلبك

-جرد مربين الهرمل

-مشمش الهرمل اشارت غرفة التحكم المروري الى ان طريقا ترشيش زحلة وضهر البيدر سالكتان أمام جميع المركباتاما الطرقات المقطوعة فهي:-عيناتا الارز-كفردبيان حدث بعلبك-المنيطرة حدث بعلبك-العاقورة حدث بعلبك-جرد مربين الهرمل-مشمش الهرمل

الى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري الى ان طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين امام جميع المركبات.