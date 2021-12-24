المنقوشة "بجبنة" في لبنان... سعر خيالي!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى محلات المعجنات الشهيرة في بيروت، تُظهر أن سعر 5 مناقيش بجبنة ب 155 الف ليرة.



ويعدّ هذا السعر باهظاً جداً فيما كان سعر المنقوشة بجبنة سابقاً لا يتعدى الـ1000 ليرة لبنانية. وخلال الأزمة الحالية، ومع ارتفاع أسعار الدولار والمحروقات، كان سعرالمنقوشة يشهدُ ارتفاعاً تدريجياً مثلها مثل باقي الأصناف الأخرى.