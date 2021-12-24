مازوت ايراني "للحلفاء"

قرر "حزب الله" مساعدة حلفائه على القيام بخدمات انتخابية تحسن لهم واقعهم الشعبي قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك فقد عمد الى تأمين المازوت الايراني المدعوم لهؤلاء الحلفاء في مناطق لبنانية عدة.

وقالت مصادر مطلعة" ان حزب الله يعطي الاولوية في هذا الاطار للبلديات التي تتبع لبعض حلفائه على البلديات الشيعية، من حيث سرعة ايصال مادة المازوت والكميات التي تؤمن ضمن السعر الذي حدده الحزب".

واشارت المصادر الى" ان الحزب ترك الحرية لحلفائه في ما اذا كانوا يرغبون بدعم المازوت بشكل اضافي من ميزانياتهم للخاصة لكي يباع بشكل شبه مجاني لمناصريهم".