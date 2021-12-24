الحجوزات "مفولة" في هذه المنطقة

تؤكد الأرقام ان أكثر من 100 ألف شخص قدموا لتمضية الأعياد في لبنان غالبيتهم من المغتربين، ما يُشير إلى ان الحركة الاقتصادية ستنتعش ولو قليلا ولاسيما في الفنادق والشاليهات والمطاعم والملاهي.

وتشهد المناطق الجبلية ولاسيما منطقة كفردبيان إقبالا كثيفا، ويؤكد أصحاب الفنادق والشاليهات والبيوت المؤجرة في هذه المنطقة ان الحجوزات "مفولة" خلال فترة الأعياد.

ويعوّل أصحاب المؤسسات السياحية في المنطقة على ازدياد الحركة أكثر خلال الأيام المقبلة وحتى مطلع العام الجديد مع انتظار تساقط الثلوج وفتح حلبات التزلج.

أما الأسعار خلال أيام الأسبوع فوصلت الى 190 دولارا للغرفة الواحدة وفي "الويك اند" الى 250 دولارا .