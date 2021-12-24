حادث سير يودي بحياة ابن بلدة ببنين العكارية

وقع حادث سير على طريق بيروت أودى بحياة الشاب أحمد عمر رمضان وهو من بلدة ببنين العكارية بحسب مندوبة "لبنان 24".

وافادت المعلومات، ان اخاه ما زال في وضع حرج،وهو يقبع في مستشفى سيدة مرتين جبيل.