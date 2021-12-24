لبنان

حادث سير يودي بحياة ابن بلدة ببنين العكارية

Lebanon 24
24-12-2021 | 01:10
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وقع حادث سير على طريق بيروت أودى بحياة الشاب أحمد عمر رمضان وهو من بلدة ببنين العكارية بحسب مندوبة "لبنان 24".
وافادت المعلومات، ان اخاه ما زال في وضع حرج،وهو يقبع في مستشفى سيدة مرتين جبيل.
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