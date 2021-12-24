عبدالله: لعبتكم مكشوفة

آن الأوان لوضع حد لأذلال الناس من قبل المصارف وتعاميم الغش والتذاكي للبنك المركزي .
لعبتكم مكشوفة في استنزاف حسابات المودعين بحجة حماية النظام المصرفي.
والأوقح من هذا كله بيانات جمعية المصارف.
تقدمون أوراق اعتمادكم لصندوق النقد الدولي من خلال افقار الناس.
نموذج الرأسمال المتوحش!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 24, 2021
آن الأوان لوضع حد لأذلال الناس من قبل المصارف وتعاميم الغش والتذاكي للبنك المركزي .
لعبتكم مكشوفة في استنزاف حسابات المودعين بحجة حماية النظام المصرفي.
والأوقح من هذا كله بيانات جمعية المصارف.
تقدمون أوراق اعتمادكم لصندوق النقد الدولي من خلال افقار الناس.
نموذج الرأسمال المتوحش!