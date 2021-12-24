عبدالله: لعبتكم مكشوفة

غرّد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "آن الأوان لوضع حد لإذلال الناس من قبل المصارف، وتعاميم الغش والتذاكي للبنك المركزي. لعبتكم مكشوفة في استنزاف حسابات المودعين بحجة حماية النظام المصرفي. والأوقح من هذا كله بيانات جمعية المصارف. تقدمون أوراق اعتمادكم لصندوق النقد الدولي من خلال إفقار الناس. نموذج الرأسمال المتوحش".

آن الأوان لوضع حد لأذلال الناس من قبل المصارف وتعاميم الغش والتذاكي للبنك المركزي .

لعبتكم مكشوفة في استنزاف حسابات المودعين بحجة حماية النظام المصرفي.

والأوقح من هذا كله بيانات جمعية المصارف.

تقدمون أوراق اعتمادكم لصندوق النقد الدولي من خلال افقار الناس.

نموذج الرأسمال المتوحش! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 24, 2021