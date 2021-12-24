لبنان

بوشكيان للبنانيين بعيد الميلاد: لبنان ينهض بايمانكم وأنتم صانعو التغيير في 2022

Lebanon 24
24-12-2021 | 03:07
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وجه وزير الصناعة جورج بوشكيان تهانيه إلى اللبنانيين والعائلة الصناعية بعيد الميلاد، وقال: "معكم سوف يتألق لبنان وينهض مجددا ويتعافى ويزدهر. بجهودكم ومثابرتكم ستصنعون التغيير في 2022. وطننا غال وعزيز علينا جميعا، مقيمين ومغتربين. يستحق منا التضحية، ولن نبخل بالعطاء على جيل المستقبل، جيل الغد لإعادة بناء لبنان الجديد. سوف نسلمهم وطنا يليق بالإنسان. لم يفقد اللبنانيون الأمل في عز الحروب والأزمات. ولن يستسلموا اليوم. الرجاء كبير والعزيمة أكبر مع ميلاد المسيح، سيد السلام والمحبة".
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