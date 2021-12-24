الراعي في رسالة العيد: هذا هو خلاص لبنان الوحيد

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في رسالة عيد الميلاد، أن "الشر يجعل النفس في الظلمة وولادة المسيح منشأ الشعب المسيحي"، مذكّراً أن "العالم بحاجة الى نور المسيح وليس ميلاد يسوع عيداً محصوراً بالمسيحيين بل يشمل كل انسان يتوق الى خبر جديد وعهد جديد ينقله من واقع موقت الى رحاب الفرح والنجاح والديمومة".ولفت إلى أن "ولادة لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر باللبنانيين ان يقترحوه قاعدة لشعوب الشرق الاوسط لكننا لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة".ورأى أن "أهل السلطة غارقون في صراعاتهم وبيحثون عن حيل وتسويات للانتقام من بعضهم البعض وتعيين محاسيبهم والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية لغايات ضد مصلحة لبنان"، مطالباً "باستعادة نظامنا الديمقراطي لاننا نعيش منذ سنوات بحالة اللا نظام ونطالب باسترداد دولتنا لاننا نعيش خارج سقفها وهي تعيش خارج ميثاقيتها وتخضع لارادة احادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها".وأشار إلى أن "اللبنانيّين بما يعانون وبما ارتكبوا من خطايا بحق بعضهم البعض وبحق لبنان هم معنيون بهذا الحدث الميلادي ونحن لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة فتعالينا عليه وشككنا بالنعمة"، متابعاً: "حبّذا لو يسير المسؤولون بين الناس ويستمعون الى انين الموجوعين وصراخ الاطفال ولو انهم نظروا الى ما عليهم من مستحّقات تجاه المستشفيات والمدارس والمياتم والمؤسسات الانسانية".وجدد التأكيد أن الخلاص الوحيد هو اعلان حياد لبنان الايجابي الناشط الرافض لتحويل لبنان مقرا او ممراً لاي وجود اجحنبي وحماية للشراكة والوحدة.وعن لقائه بالامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال أكّدنا لغوتيريس ضرورة أن تتحرّك الأمم المتّحدة لبلورة حلّ دوليّ يعكس إرادة اللبنانيين.