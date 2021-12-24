لبنان

للمُواطنين.. لا انقطاع للبنزين من المحطّات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2021 | 03:27
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نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا "الإشاعات التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية انقطاع البنزين من المحطات خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "البنزين متوفر وجدول تركيب الأسعار الثلاثاء سيصدر بشكل عادي وكالمعتاد".
وقال أبوشقرا لـ"لبنان24" إنّ "هناك جهات تسعى لإثارة الهلع في صفوف المواطنين بشأن البنزين خصوصاً في فترة الأعياد"، مؤكداً أن "الظروف لا تحتمل هموماً إضافية على كاهل المواطن"، وأضاف: "أصحاب المحطات والموزعين يواجهون الكثير من الصعوبات، ويجب الالتفات إليهم بشكل عاجل من قبل المعنيين لأن مصالحهم مهدّدة كما أن نسبة عملهم تراجعت كثيراً خلال الآونة الأخيرة".
وتابع: "لذلك، من المطلوب زيادة الجعالة وهذا الأمرُ تتم متابعته مع المعنيين، وذلك انصافاً لأصحاب المحطات الذين يواجهون ازدياداً في النفقات التشغيلية لم يكن له مثيل من قبل".

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