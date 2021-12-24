إستغلوا ذروة العاصفة.. هذا ما حصل في بينو!

أقدم مجهولون منذُ أيّام على سرقة منزل أحد المواطنين وهو غير مأهول في بلدة بينو بعكّار قرب مطعم "ع القهوة"، حيث تمكنوا من سرقة بعض الأدوات المنزليّة من صحون و طناجر وغيرها من الادوات، التي وضعت داخل غرفة بالبناء. وذلك بعد أن إستغلوا ذروة العاصفة التي شدها لبنان من امطار طوفانية، بحسب مراسلة "لبنان 24" .