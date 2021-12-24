أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"لبنان 24" أن" التيار الوطني الحر" في صدد التحضير لخطوات قانونية أخرى رداً على "لا قرار" المجلس الدستوري، وأكدت المصادر ان التيار في مرحلة استشارة مجموعة من القانونيين لاتخاذ الاجراءات المطلوبة، وقالت: انتظروا الخطوة المقبلة بعد العيد.