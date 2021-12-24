لبنان

بعد مقتل ابنهم...بيان هام من عائلة خضور!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-12-2021 | 03:49
A-
A+
Doc-P-900296-637759403743450161.jpg
Doc-P-900296-637759403743450161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصدرت عائلة الفتى اسامة محمد خضور من بلدة السماقية من القرى الحدودية السورية التي يقطنها لبنانيون بيانا بعد مقتل ابنهم وردة فعلهم بالهجوم على منزل المدعو حسن عبدالحليم نون واطلاقهم النار من اسلحة حربية ما أدى الى مقتله حسن عبدا لحليم نون واصابة شقيقه والمدعو نزيه صقر  وقد نقلوا جميعا الى مستشفى البتول في الهرمل.
وجاء في البيان ان والد الفتى المغدور محمد خضور وعائلته مصرون على حقهم برأس كل من علي عبد الحليم نون وشقيقه محمد وعصابتهما الارهابية من ال نون والتأكيد على احترامهم للشرفاء في عائلة نون وعشائر المنطقة من ال زعيتر وجعفر وناصر الدين وغيرهم من العشائر وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجريح نزيه صقر. وتسود القرى الحدودية اجواء من الغضب من ردات فعل من قبل الطرفين.
 
ويذكر ان الخلاف حصل بين الفتى اسامة خضور ١٧ عاما والمدعو "علي.ح. نون" تطور الى اقدام الاخير على قتل خضور بالقرب من حاجز عسكري عند السماقية الغربية. جهود الصلح لم تجد نفعا بعد اقدام شبان من ال خضور، على مهاجمة منزل علي عبد الحليم نون ومقتله، وجرح شقيقه وثلاثة من العائلة.

لبنان

خاص

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
01:49 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website