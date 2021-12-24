خبر سار لهؤلاء الموظفين من النائب درويش.. اليكم التفاصيل

توجه عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، خلال اجتماع لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، بالأمس، الى مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي حول أزمة رواتب متعاقدي موظفي الضمان الاجتماعي في طرابلس والذين لم يقبضوا معاشاتهم منذ سنوات، وهو موضوع يتابعه النائب درويش منذ فترة لحله، حيث ابلغ من كركي انه سيعمل على حل الموضوع وسيصار خلال أيام الى توقيع عقود مصالحة ودفع مستحقات الموظفين قبل نهاية العام.

وقال درويش عقب الاجتماع: "خبر طيب للموظفين المتعاقدين في ضمان طرابلس وباذن الله تحل مشاكل كل الموظفين وأصحاب الحقوق".