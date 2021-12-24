لبنان

قضية المغدور خالد عكاري تتفاعل من جديد

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:45
A-
A+
Doc-P-900334-637759469542491654.jpg
Doc-P-900334-637759469542491654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدرعن عائلة المغدور خالد عكاري البيان التالي:
اهلنا في عكار والشمال ولبنان عموما،

ابلغنا اليوم خبر اطلاق سراح القتلة قي جريمة صربا التي راح ضحيتها ابننا المغدور القاصر خالد عكاري الذي قتل بعمر ١٣ سنة تحت ذرائع مشينة،

 ولقد تم تاكيد الخبر من قبل وكلاءنا القانونيين الذين راجعوا محكمة الجنايات في بيروت وافيدوا من القلم انه صدر حكم بتبرئة القتلة جميعا، بمن فيهم المدعوين شربل ايليا وشربل ابو رجيلي، 

وقد علمنا حصول تدخل سياسي عالي المستوى من قبل نافذين برتقاليين على محكمة الجنايات في بعبدا لصدور الحكم بهذا الشكل، واننا نحملهم اليوم كامل المسؤولية عن دم ابننا الذي لن نتركه يذهب هدرا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
01:49 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website