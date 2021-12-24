قضية المغدور خالد عكاري تتفاعل من جديد

صدرعن عائلة المغدور خالد عكاري البيان التالي:

اهلنا في عكار والشمال ولبنان عموما،ابلغنا اليوم خبر اطلاق سراح القتلة قي جريمة صربا التي راح ضحيتها ابننا المغدور القاصر خالد عكاري الذي قتل بعمر ١٣ سنة تحت ذرائع مشينة،ولقد تم تاكيد الخبر من قبل وكلاءنا القانونيين الذين راجعوا محكمة الجنايات في بيروت وافيدوا من القلم انه صدر حكم بتبرئة القتلة جميعا، بمن فيهم المدعوين شربل ايليا وشربل ابو رجيلي،وقد علمنا حصول تدخل سياسي عالي المستوى من قبل نافذين برتقاليين على محكمة الجنايات في بعبدا لصدور الحكم بهذا الشكل، واننا نحملهم اليوم كامل المسؤولية عن دم ابننا الذي لن نتركه يذهب هدرا.