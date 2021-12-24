بهية الحريري تهنىء بالميلاد المجيد: على أمل ولادة جديدة لوطن يلبي تطلعات أبنائه وشبابه

توجهت النائب بهية الحريري بالمعايدة الى جميع اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد.وقالت الحريري في بيان لها " رغم كل ما يمر به بلدنا الحبيب لبنان من أزمات ، تبقى اعيادنا المجيدة مناسبات جامعة يستمدون من معانيها وبركتها القوة والإيمان ويتبادلون من خلالها الأمنيات بخلاص قريب لوطنهم مما يعانيه ..في عيد الميلاد المجيد ، الذي يأتي هذا العام في ظل أوضاع وظروف مثقلة بالهموم المعيشية والحياتية والصحية ، نتطلع مع جميع اللبنانيين الى هذه المناسبة المباركة وقرب حلول العام الجديد، بكثير من الأمل والرجاء بأن يجتاز بلدنا مخاض الأزمات الى ولادة جديدة لوطن يلبي تطلعات أبنائه وشبابه ، مع ايماننا بقدرة اللبنانيين على الخروج من هذا النفق المظلم الى رحاب النور والحياة والنهوض بإرادة جامعة عنوانها الإستقرار والعمل من اجل مصلحة بلدهم ومستقبل أبنائهم " .