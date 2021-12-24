"قوى الأمن" قد تُوقف أي نائب في حالة واحدة.. ما هي؟

قال مُدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي عبر قناة "الجديد" إنّ "العدالة تتأخر ولكنها لا تموت"، مشيراً إلى أن "الأساليب التي يتمّ إعتمادها في قضية مرفأ بيروت لن تحول دون الوصول إلى الحقيقة، والصراع قائم بين السلطة السياسية والقضاء".

وكشف ماضي أنه "إذا رفعت الحصانة عن النواب والوزراء من خلال الهيئة العامة لمجلس النواب بأكثرية الثلثين، سيتمّ التعاطي مع هؤلاء كأي مواطن اللبناني ولكن ما يحصل اليوم هو عبارة عن تعليق لعمل المحقق العدلي"، وأضاف: "إذا تمّ تعميم مذكرة توقيف النواب والوزراء المطلوبين للتحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي، يمكن وقتها لأي عنصر يملك المذكرة من إلقاء القبض عليهم في حال رؤيتهم".