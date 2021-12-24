لبنان

"قوى الأمن" قد تُوقف أي نائب في حالة واحدة.. ما هي؟

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:53
A-
A+
Doc-P-900339-637759475802121108.jpg
Doc-P-900339-637759475802121108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مُدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي عبر قناة "الجديد" إنّ "العدالة تتأخر ولكنها لا تموت"، مشيراً إلى أن "الأساليب التي يتمّ إعتمادها في قضية مرفأ بيروت لن تحول دون الوصول إلى الحقيقة، والصراع قائم بين السلطة السياسية والقضاء".
وكشف ماضي أنه "إذا رفعت الحصانة عن النواب والوزراء من خلال الهيئة العامة لمجلس النواب بأكثرية الثلثين، سيتمّ التعاطي مع هؤلاء كأي مواطن اللبناني ولكن ما يحصل اليوم هو عبارة عن تعليق لعمل المحقق العدلي"، وأضاف: "إذا تمّ تعميم مذكرة توقيف النواب والوزراء المطلوبين للتحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي، يمكن وقتها لأي عنصر يملك المذكرة من إلقاء القبض عليهم في حال رؤيتهم".
وأردف: "للأسف السياسة أقوى من القضاء في ملف إنفجار مرفأ بيروت والسياسيون في لبنان يستخدمون القانون لتعطيل مسار التحقيق فالسياسي يمكنه أن يلتف حول القانون عكس القاضي الذي يلتزم به كما هو". 






تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
01:49 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website