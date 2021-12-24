قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الايطالي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال Giueseppe CAVO DRAGONE، على رأس وفد مرافق، وكان بحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.