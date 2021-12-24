لبنان

قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الايطالي

Lebanon 24
24-12-2021 | 06:09
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال Giueseppe CAVO DRAGONE، على رأس وفد مرافق، وكان بحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.
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جوزف عون

ايطاليا

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