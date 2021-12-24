لبنان

7 مساجين تمكنوا من الفرار في البقاع (صورة)

Lebanon 24
24-12-2021 | 06:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام ٧ مساجين بالهروب من سجن الشرطة العسكرية في ثكنة أبلح - البقاع.
 
وفي المعلومات تمكن ٣ مدنيين و٤ عسكريين من تنفيذ عملية فرار جماعية تم التخطيط لها بعناية ودقة .
 
 
 
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سجن

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