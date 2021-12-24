7 مساجين تمكنوا من الفرار في البقاع (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام ٧ مساجين بالهروب من سجن الشرطة العسكرية في ثكنة أبلح - البقاع.

وفي المعلومات تمكن ٣ مدنيين و٤ عسكريين من تنفيذ عملية فرار جماعية تم التخطيط لها بعناية ودقة .