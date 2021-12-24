لبنان

"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-12-2021 | 06:40
A-
A+
Doc-P-900352-637759502522385558.jpg
Doc-P-900352-637759502522385558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


في كل صباح وفي كل يوم جديد يصادفها المواطنون الذين يمرون في منطقة انطلياس والذين غالبا ما ينتظرون عند اشارة السير  بالقرب من بطريركية الأرمن.

كثيرون يقولون انها المتسولة والبعض  يعتبرها وجه بركة صباحي في حين ان البعض الآخر قد لا يولي وجودها اهمية أو اعتبارا. لكن وبغض النظر عما يقول عنها أو يعتبرها الناس، تبقى السيدة المسنة التي تنتظر يوميا ما يتصدق به الناس عليها وما يضعونه في كيسها الأسود الذي تحمله بشكل مستمر، علامة واضحة عما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بلد غالبا ما ردد "اللي ما عندو كبير يشتري كبير".

" لبنان 24" حاول التحدث مع السيدة المسنة سائلا عن هويتها وحالها وأحوالها لكنها رفضت ان تتكلم لا بل اختصرت الحديث ببضع كلمات مشيرة الى ان ما "بقي من العمر ليس كثيرا وما أخفي لسنوات طويلة سيرحل معي يوم أفارق هذه الحياة".

هذه هي قصة السيدة التي تأخذ من اشارة انطلياس موطنا لها، ومثلها كثيرون في هذا البلد افترشوا الشوارع والطرقات علها تعوضهم عن خسارة وحزن ودمعة وألم.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
01:49 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website