لبنان

بالارقام في ليلة الميلاد... لبنان يسجّل ارتفاعا ملحوظا بإصابات ووفيات "كورونا" (صورة)

Lebanon 24
24-12-2021 | 06:45
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 709242.
 
كذلك، سُجلت 16 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 9012.
 
وتجدر الاشارة إلى أنّ لبنان سجّل يوم أمس 1539 إصابة بـ"كورونا".
 
 
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