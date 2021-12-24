لبنان

جثة وأجهزة أمنية... ماذا جرى في المنية؟

Lebanon 24
24-12-2021 | 06:56
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نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٢/٢٤ جثة مواطن من المنية، إلى مستشفى المنية الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
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الدفاع المدني

المنية

جثة

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