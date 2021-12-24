جثة وأجهزة أمنية... ماذا جرى في المنية؟

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٢/٢٤ جثة مواطن من المنية، إلى مستشفى المنية الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.