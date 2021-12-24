دياب: عسى أن يسطع نور الميلاد فوق سماء هذا الوطن المعذب

رأى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيان، أن "الميلاد المجيد يعود ولبنان يعبر مرحلة عصيبة، وقدر اللبنانيين أن يستمروا في حمل الأعباء الثقيلة المتراكمة، وأن يصمدوا أمام الصعاب التي تواجههم، لأنهم ينتظرون ميلادا لوطن يطمئنهم إلى مستقبل أبنائهم. عسى أن يسطع نور الميلاد فوق سماء هذا الوطن المعذب ليضيء مستقبل هذا الشعب المقهور، ويضع حدا للظلمة والظلامة".وتابع: "لا بد للظلام أن ينتهي مع فجر آت.. ولو طال انتظاره. ميلاد مجيد، وأمل متجدد. كل عيد ولبنان واللبنانيين بخير".