لبنان

لا أزمة خبز والإعتمادات تأمنت لبواخر القمح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2021 | 07:17
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أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف في اتصال مع "لبنان 24" أنه لا توجد أزمة خبز. الأفران كلها تعمل والخبز مؤمن. وأوضح أن البلبلة التي حصلت تعود إلى تأخير حصل في فتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان، وهذا الأمر  قد حُّل، وتأمنت الإعتمادات لبواخر القمح الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية، ولكن نظرًا إلى عطلة الأعياد ستتم معاودة تسليم الطحين بدءًا من الإثنين المقبل، كاشفا ان  المطاحن لديها مخزون تعمل من خلاله على تأمين حاجة السوق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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