معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته

قالت مصادر في القطاع المالي لـ"لبنان24" إن "نسبة الدولار التي يتم سحبها من المصارف عبر تعميم مصرف لبنان رقم 161، مدروسة تماماً وهي ضمن السقوف التي يمكن للمصارف تلبيتها وتحملها".

وأضافت: "يتم التعاطي مع نسبة الدولار المسحوب من المصارف تبعاً لكل حساب بحسابه، والإجراءات القائمة تشمل جميع الحسابات بالليرة اللبنانية مهما كان نوعها".



ولفتت المصادر إلى أن "مصرف لبنان ينسق مع المصارف يومياً في موضوع عملية السحوبات بشكلٍ يضمن إتمام نص التعميم واستفادة أعلى عدد من المودعين أو من عملاء المصارف منه".