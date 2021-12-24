لبنان

معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-12-2021 | 07:29
A-
A+
Doc-P-900369-637759531888203521.jpg
Doc-P-900369-637759531888203521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في القطاع المالي لـ"لبنان24" إن "نسبة الدولار التي يتم سحبها من المصارف عبر تعميم مصرف لبنان رقم 161، مدروسة تماماً وهي ضمن السقوف التي يمكن للمصارف تلبيتها وتحملها".
 
وأضافت: "يتم التعاطي مع نسبة الدولار المسحوب من المصارف تبعاً لكل حساب بحسابه، والإجراءات القائمة تشمل جميع الحسابات بالليرة اللبنانية مهما كان نوعها". 

ولفتت المصادر إلى أن "مصرف لبنان ينسق مع المصارف يومياً في موضوع عملية السحوبات بشكلٍ يضمن إتمام نص التعميم واستفادة أعلى عدد من المودعين أو من عملاء المصارف منه". 

ورداً على سؤال، أضافت المصادر: "الدولار يصبح بيد الناس ويمكن أن يتدفق بالسوق تباعاً وهذا الأمر قد يضفي بعض الإيجابية على آلية العرض والطلب".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
01:49 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website