ميشال الضاهر: تم الاتفاق على فتح قسم الكورونا في مستشفى الياس الهراوي

قال النائب ميشال ضاهر: كل الشكر لوزير الصحة فراس الابيض الذي تواصلت معه أمس اكثر من مرة لإعادة فتح قسم الكورونا في مستشفى الياس الهراوي الحكومي وأبلغته استعدادي المساهمة في ازالة العوائق المادية. وقد كلّف الوزير بوشكيان مشكورًا للاجتماع بمجلس الإدارة وتم الاتفاق على فتح قسم الكورونا يوم الاربعاء القادم