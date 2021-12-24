لبنان

بعدما نهش الاسد يد طفل الـ3 سنوات في حديقة الحيوانات.. توضيح من وزارة الزراعة

Lebanon 24
24-12-2021 | 07:33
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صدر عن وزارة الزراعة البيان الاتي: "توضيحا لما ورد في وسائل الاعلام عن الحادثة التي تعرض لها طفل الثلاثة سنوات، إن صلاحيات وزارة الزراعة ينحصر دورها من خلال الرقابة الصحية على الحيوانات والرفق بها وكذلك مراقبتها عند الاستيراد والتصدير وفقا للقرارات المرعية، علما أن وزارة الزراعة وفور علمها المتأخر بالموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسلت فريقا من الأطباء البيطريين الى الحديقة للوقوف على الحادثة والتحقق من ملابساتها. وتدعو الوزارة الجهات المعنية الى القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتقيد بإرشادات السلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين. هذا وتمنت الوزارة الشفاء العاجل للطفل المصاب ومراعاة الحالة النفسية له".
 
وكانت وسائل اعلامية ذكرت أنّه داخل إحدى حدائق الحيوانات، تمكّن أسد من أن يخرج جزءاً من جسده عبر القضبان الحديدية ويهاجم طفلاً في الثالثة كان يزور الحديقة برفقة أفراد عائلته. وتعرض الطفل الى اصابات بالغة في يده وخاصرته وبطنه وظهره، قبل أن يتم التمكن من انقاذ الطفل.
 
 
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