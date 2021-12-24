كرياكوس في رسالة الميلاد: خافوا ربكم وانزعوا عنكم عبادة المال وحب السلطة

وجه متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس رسالة لمناسبة عيد الميلاد، قال فيها: "المسيح يولد فمجدوه، المسيح على الأرض فارتفعوا. رتلي للرب أيتها الأرض كلها، ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد".وسأل: "أين منا الطفولة؟ أين هو التواضع؟ الكل يتفاخر ويتعظم. لقد ضاعت المحبة بين الشعوب، ضاعت البراءة بين الأمم. الكل يتشبه بنفسه ولا يتشبه بالله. لا يتأمل بهذا الطفل العظيم بيسوع راتعا في مذود البهائم؟ يا للعجب، أين ضاعت الوداعة في الإنسان؟ أين هو الفقر والغنى عند الله؟أضاف: "ولادة المسيح تذكرنا بكل هذا، ولادته الوضيعة تؤنب ضميرنا. لقد أضعنا روح الطفولة، روح البراءة. نسينا ما يقوله الكتاب: (إن لم تعودوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات). إن انتقصت فيكم المحبة، لن يفتح لكم باب السماء".وختم كرياكوس: "هلم بكم، الطفل في المغارة يناديكم إليه، يناشدكم: ألا ارجعوا إلى صوابكم. انزعوا عنكم عبادة المال وحب السلطة. خافوا ربكم، أحسنوا إلى الفقراء والمرضى، وافتقروا إلى الله خالقكم. الميلاد، ميلاد يسوع، يعيدنا إلى الحياة الحقة، يعيدنا إلى الصواب. فلا تحزنوا أيها الشعوب محبي الله، لأن ربكم لن يترككم حزانى، بل الرجاء كبير بمجيء يسوع الآتي في المغارة".