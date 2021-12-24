13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كرياكوس في رسالة الميلاد: خافوا ربكم وانزعوا عنكم عبادة المال وحب السلطة
Lebanon 24
24-12-2021
|
07:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس رسالة لمناسبة عيد الميلاد، قال فيها: "المسيح يولد فمجدوه، المسيح على الأرض فارتفعوا. رتلي للرب أيتها الأرض كلها، ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد".
وسأل: "أين منا الطفولة؟ أين هو التواضع؟ الكل يتفاخر ويتعظم. لقد ضاعت المحبة بين الشعوب، ضاعت البراءة بين الأمم. الكل يتشبه بنفسه ولا يتشبه بالله. لا يتأمل بهذا الطفل العظيم بيسوع راتعا في مذود البهائم؟ يا للعجب، أين ضاعت الوداعة في الإنسان؟ أين هو الفقر والغنى عند الله؟
أضاف: "ولادة المسيح تذكرنا بكل هذا، ولادته الوضيعة تؤنب ضميرنا. لقد أضعنا روح الطفولة، روح البراءة. نسينا ما يقوله الكتاب: (إن لم تعودوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات). إن انتقصت فيكم المحبة، لن يفتح لكم باب السماء".
وختم كرياكوس: "هلم بكم، الطفل في المغارة يناديكم إليه، يناشدكم: ألا ارجعوا إلى صوابكم. انزعوا عنكم عبادة المال وحب السلطة. خافوا ربكم، أحسنوا إلى الفقراء والمرضى، وافتقروا إلى الله خالقكم. الميلاد، ميلاد يسوع، يعيدنا إلى الحياة الحقة، يعيدنا إلى الصواب. فلا تحزنوا أيها الشعوب محبي الله، لأن ربكم لن يترككم حزانى، بل الرجاء كبير بمجيء يسوع الآتي في المغارة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
07:29 | 2021-12-24
24/12/2021 07:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
13:50 | 2021-12-24
24/12/2021 01:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
06:40 | 2021-12-24
24/12/2021 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
16:00 | 2021-12-24
24/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-24
24/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2021-12-25
زيادةٌ على رواتب اللبنانيين.. هكذا تحققت
02:00 | 2021-12-25
رسالة من لبنان إلى طفل المغارة
01:30 | 2021-12-25
توظيفات جديدة في إدارة رسمية
02:18 | 2021-12-25
الجميّل معايداً اللبنانيين: سننقذ بلدنا
02:15 | 2021-12-25
هل يعود "الثنائي الذي لا يُقهر" الى مجلس النواب؟
01:49 | 2021-12-25
"ارتفاع طفيف للدولار"....هذا ما سجله صباحاً!
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
25/12/2021 09:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
25/12/2021 09:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
25/12/2021 09:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact