لبنان

الخازن من بكركي: لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء من أجل تسيير أمور البلد

Lebanon 24
24-12-2021 | 07:35
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم، النائب فريد هيكل الخازن يرافقه السيد مسعد فارس في زيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة، وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة.
الخازن قال بعد اللقاء: "أثنينا على ما جاء في رسالة الميلاد التي وجهها غبطته صباح اليوم، والتي تعبّر عن الواقع الأليم الذي نعيشه ويعيشه اللبنانيون".
وأضاف: "أكدنا على ضرورة عودة إنعقاد جلسات مجلس الوزراء من أجل تسيير أمور البلد والناس وإقرار الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، كما شدّدنا على ضرورة عودة اللُحمة بين القوى السياسية وإنهاء الصراعات الناتجة عن مصالح لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية".
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