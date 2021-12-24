هكذا سيكون طقس "الويك اند".. إحذروا الجليد





- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وامطار متفرقة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على المرتفعات على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم، نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وامطار متفرقة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على المرتفعات على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم، نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال لليل وساعات الصباح الأولى.