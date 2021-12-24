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لبنان
في هذه المنطقة... الارسال شبه متوقف منذ أيام
Lebanon 24
24-12-2021
|
08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع ارسال شبكة "mtc" بشكل شبه كلي في مناطق البقاع الغربي منذ أيام. ما ادى الى معاناة في صفوف الاهالي الذين ناشدوا كل من يعنيهم الامر للتدخل سريعا.
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