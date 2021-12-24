ما حقيقة وجود امراض جلدية "جرب" عند السجناء في "رومية"؟

غرد النائب ميشال موسى عبر حسابه في "تويتر": "اتصلت بوزير الداخلية والمسؤولين عن سجن روميه، بعد ورود أخبار عن أمراض جلدية عند السجناء، إذ أفادوا بحالتي جرب، وأوفدوا أطباء للمعالجة. أما موضوع المياه الملوثة، فالصليب الأحمر الدولي كان قدم محطة تكرير وهو يتابع من خلال فحوص دورية. سنتابع هذا الموضوع. للمساجين الحق في عيش كريم".