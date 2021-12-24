إخلاء سبيل في سجن رومية... ما علاقة وزير الداخلية؟

أفادت "الجديد" أنّه تمّ إخلاء سبيل المدعو عيسى محمد مرضه الذي كان لا يزال يقبع في سجن رومية رغم صدور قرار إخلاء سبيل بحقه بسبب عدم وجود إداريين في السجن، فتدخّل وزير الداخلية بسام مولوي لتطبيق الحكم.