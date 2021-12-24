لبنان

العثور على جثة مواطن داخل شقته في جبيل

Lebanon 24
24-12-2021 | 09:28
A-
A+
Doc-P-900397-637759602866925808.jpg
Doc-P-900397-637759602866925808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه عُثر على جثة المواطن ط.ع داخل شقته في جبيل.
وحضرت القوى الامنية، وفتحت تحقيقا. كما حضر الطبيب الشرعي الذي يعمل على الكشف على الجثة.
 
 
مواضيع ذات صلة
جثة وأجهزة أمنية... ماذا جرى في المنية؟
lebanon 24
25/12/2021 09:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروّع على أوتوستراد جبيل.. فيديو يكشف ما حصل
lebanon 24
25/12/2021 09:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ثوم وفطر وزنجبيل.. أفضل 7 أطعمة لعلاج السعال خلال الشتاء
lebanon 24
25/12/2021 09:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ثوم وفطر وزنجبيل.. أفضل 7 أطعمة لعلاج السعال خلال الشتاء
lebanon 24
25/12/2021 09:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

جبيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
01:49 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website