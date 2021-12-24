العثور على جثة مواطن داخل شقته في جبيل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه عُثر على جثة المواطن ط.ع داخل شقته في جبيل.

وحضرت القوى الامنية، وفتحت تحقيقا. كما حضر الطبيب الشرعي الذي يعمل على الكشف على الجثة.