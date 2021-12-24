خطفه واستولى على سيارته

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المدعو ع.م. المصري أقدم على خطف ف. جعفر، وما لبث أن تركه بعد الاستيلاء على سيارته.

ومنذ يومين، خطف م. جعفر، ف. المصري، وأخذ سيارته في عين بورضاي - بعلبك.