لبنان

خطفه واستولى على سيارته

Lebanon 24
24-12-2021 | 10:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المدعو ع.م. المصري أقدم على خطف ف. جعفر، وما لبث أن تركه بعد الاستيلاء على سيارته.
 
ومنذ يومين، خطف م. جعفر، ف. المصري، وأخذ سيارته في عين بورضاي - بعلبك.
 
 
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