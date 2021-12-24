دخلوا بالكسر والخلع... وهذا ما سرقوه من داخل منزل في أبي سمراء

تعرض منزل المواطن م.ال للسرقة، حيث اقدم مجهولون ليل امس، بالدخول الى منزله الكائن في منطقة الشلفة في ابي سمراء، عن طريق الخلع والكسر.





وعُلم ان مالك المنزل ادعى لدى الفصيلة المعنية ضد مجهول. وسرقوا مبلغا ماليا وصيغة من الذهب وقارورة غاز وفروا الى جهه مجهولة.وعُلم ان مالك المنزل ادعى لدى الفصيلة المعنية ضد مجهول.