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لبنان
الراعي استقبل مهنئين بالعيد وتلقى اتصالين من بري وميقاتي
Lebanon 24
24-12-2021
|
11:07
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تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سلسلة اتصالات هاتفية مهنئة بالاعياد المجيدة، ابرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
واستقبل الراعي المهنئين بالاعياد، فالتقى، على التوالي، وزير الشباب والرياضة العميد جورج كلاس، القاضي صقر صقر، وفدا من المجلس العام الماروني وآخر من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
كما استقبل النائب علي عسيران، ثم وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي لغبطة البطريرك الراعي هي للمعايدة بالميلاد المجيد. ان بكركي محجة وطنية ودينية تاريخية، وغبطته مؤتمن على لبنان الرسالة كما وصفه البابا القديس يوحنا بولس الثاني".
أضاف بوشيكيان: "غبطته حريص على لبنان العيش الواحد بطوائفه كافة، وهو لا يقوم من دون جميع أبنائه، ودور بكركي الجامع يوحد اللبنانيين حول القواسم المشتركة، وعيد ميلاد السيد المسيح هو عيد السلام والرجاء والأمل والمحبة، لنشكر الله على كافة نعمه، وكلنا ثقة وايمان بأن هذه المرحلة لن تطول. وسوف نشهد خلاصا ومستقبلا واعدا لوطننا الحبيب".
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