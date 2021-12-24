لبنان

نداءٌ من "التحكم المروري".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-12-2021 | 11:11
A-
A+
Doc-P-900417-637759664480332045.jpg
Doc-P-900417-637759664480332045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت غرفة التحكم المروري تحذيراً خاصاً للمواطنين القادمين من البقاع إلى بيروت وبالعكس، داعية إياهم الى الانتباه أثناء سلوك طريق ضهر البيدر وذلك بسبب الضباب.
 
 

مواضيع ذات صلة
قطع السير في شارع الحمرا بيروت أمام مصرف لبنان (التحكم المروري)
lebanon 24
25/12/2021 09:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: البداوي بالاتجاهين - المنكوبين - ساحة النور اشارة عزمي - طريق مصرف لبنان الغربي باتجاه بيروت - البالما
lebanon 24
25/12/2021 09:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية
lebanon 24
25/12/2021 09:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
25/12/2021 09:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

التحكم المروري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2021-12-25
01:45 | 2021-12-25
02:00 | 2021-12-25
01:30 | 2021-12-25
02:18 | 2021-12-25
02:15 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website