حركة السير تعرقلت.. ماذا جرى داخل نفق شكا؟

عمل عناصر قوى الأمن الداخلي على تحويل وجهة السير على طريق أوتوستراد شكا باتجاه بيروت، وذلك نتيجة تدلّي كابل كهربائي داخل النفق.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن إجراء قوى الأمن جاء تجنباً لوقوع حوادث سير بسبب الكابل الكهربائي.