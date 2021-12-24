سويف استقبل ميقاتي مهنئاً بالعيد

استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في دار المطرانية في طرابلس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي هنأ سويف بحلول عيد الميلاد المجيد.وجرى خلال الزيارة نقاش حول دور لبنان وأهمية الحفاظ على هويته وعلاقاته الجيدة مع مختلف اصدقائه، كما تمّ عرض للبعد التربوي الذي تتميز به الأبرشية من خلال شبكة مدارسها التي تقوم باستقبال الطلاب من مختلف الطوائف والمذاهب بهدف بناء إنسان واع ومثقف ومدرك لبعده ودوره الوطني.ومع هذا، كان هناك تأكيدٌ على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية".وفي ختام، اللقاء تمنى سويف "ان تحمل الأعياد باب فرج للبنان واللبنانيين"، شاكراً لميقاتي زيارته "واهتمامه الدائم بأبرشية طرابلس المارونية".