لبنان

عون: ما يعاني منه اللبنانيون هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً

Lebanon 24
24-12-2021 | 14:37
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أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن "ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً وهو مؤتمن على حياة المواطنين".
 
وقال في مقابلة تلفزيونية: مواطنو لبنان من كل الأديان ومختلف الحضارات "لذلك طرحت انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"".
 
وأضاف: "المسيحية المشرقية لا تعيش الاّ عبر الحوار المسيحي - الاسلامي، والدولة المدنية بحاجة الى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان".
 
وقال:" من المؤكّد أن التغيير آتٍ وسيحصل وهذا التغيير سيكون فكريًّا وعمليًّا لأننا وصلنا الى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام الا ان التغيير بحاجة الى وقت ولبنان بحاجة الى 6 او 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها".
 
 
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