لبنان ينتظر زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى.. من هو؟

ذكرت صحيفة "الأنباء" أنّ "لبنان ينتظرُ النصف الأول من الشهر المقبل لإجراء الزيارة المفترضة من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لاستكمال البحث في ملف ترسيم الحدود".

وتأتي زيارة هوكشتاين بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان والذي شدّد أيضاً على ضرورة ترسيم الحدود الجنوبية وارساء الاستقرار، وتطبيق القرارات الدولية.