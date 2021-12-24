لبنان

لبنان ينتظر زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى.. من هو؟

Lebanon 24
24-12-2021 | 23:42
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ذكرت صحيفة "الأنباء" أنّ "لبنان ينتظرُ النصف الأول من الشهر المقبل لإجراء الزيارة المفترضة من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لاستكمال البحث في ملف ترسيم الحدود".
 
وتأتي زيارة هوكشتاين بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان والذي شدّد أيضاً على ضرورة ترسيم الحدود الجنوبية وارساء الاستقرار، وتطبيق القرارات الدولية.
 
زيارة غوتيريش تبعها تطور أمني في بلدة شقرا الجنوبية، الأمر الذي قرأه البعض بأنه رد على مواقف الضيف الأممي، ما يشير الى أن هذه الملفات الاستراتيجية لا تزال تنتظر سياق التطورات الاقليمية.
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