لبنان

دوريات لـ"حرس بيروت" في فترة الأعياد

Lebanon 24
25-12-2021 | 00:16
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت انه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى قيادة فوج الحرس بضرورة تكثيف الدوريات في مدينة بيروت خصوصاً خلال فترة الأعياد المجيدة، أعطى قائد فوج الحرس العقيد علي صبرا تعليماته الى رجال الفوج.

وتجوب شوارع مدينة بيروت دوريات لفوج الحرس لمساعدة القوى الأمنية والجيش اللبناني في مهمات حفظ الأمن لبث الطمأنينة في نفوس أهالي وسكان العاصمة، بالاضافة الى وضع نقاط ثابتة ومتنقلة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة عشية عيد الميلاد المجيد.
 
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