لبنان

زيادةٌ على رواتب اللبنانيين.. هكذا تحققت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2021 | 01:45
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "التعميم رقم 161 الذي أصدره مصرف لبنان، أمس، بشأن إمكانية سحب الرواتب بالدولار من المصارف، من شأنه أن يلعب دوراً في إعطاء زيادة غير مباشرة على الرواتب خلال مدة صلاحية التعميم، ولكن بنسبٍ متفاوتة". 
وأضافت المصادر: "عندما يسحب الموظف راتبه بالدولار على أساس سعر منصة صيرفة (24 ألف ليرة مثلاً)، فإنه سيبادر تلقائياً إلى بيع الدولار الذي تقاضاه في السوق الموازية على أساس سعر مرتفع (28 ألف ليرة مثلاً). وعندها، فإن المواطن سيربح على كل دولار 4 آلاف ليرة. وبذلك، فإنّ الربح الذي تقاضاه قد يكون بمثابة زيادات غير مباشرة على الأجور ولكن بشكل غير مُعلن". 
ولفتت المصادر إلى أنّ "الاتجاه حالياً يأخذ مساره نحو توحيد المنصات، بمعنى أنّ دولار صيرفة قد يصبح موازياً لدولار السوق الموازية، الأمر الذي يجعل سعر الصرف موحداً إلى نوع ما دولار مصرف لبنان والدولار في السوق الحُرّة".

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