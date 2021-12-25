توظيفات جديدة في إدارة رسمية

على الرغم من قرار وقف التوظيف في الإدارات العامة، والإزمة الإقتصادية، أقدمت إدارة رسمية تعنى بالشأنين المالي والنقدي على توظيف 9 موظفين جدداً من الطائفة المسيحية ومن مذهب واحد، " بداعي تصحيح الخلل الذي كان حاصلاً من قبل".