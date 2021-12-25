ترشيحات نسائية مكثفة على هذه اللوائح

يبدو أنّ بعض القوى السياسية تتجه لتعزيز حضور المرأة النيابي عبر زيادة عدد المرشحات على لوائحها في الانتخابات النيابية المقبلة، اذ ستعمد عدة قوى على ترشيح نساء في اطار استيعاب الخطاب الجديد لقوى التغيير وعدم ترك اي ثغرات قد تقدم هذه القوى على البناء عليها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "القوات اللبنانية" سترشح العديد من النساء على لوائحها وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه لاختيار مرشحات على لوائحه في مختلف الدوائر الانتخابية.