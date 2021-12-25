هل يعود "الثنائي الذي لا يُقهر" الى مجلس النواب؟

أدت زيارة احد السياسيين الى باريس للقاء رجل أعمال قبل ايام الى "ربط مصير" نائبين سابقين في الانتخابات النيابية في إحدى دوائر جبل لبنان ، وفق معادلة" معا على اللائحة او معا خارجها" مع ترجيح الخيار الاول، وفق ما قال مصدر مطلع على الزيارة.

والنائبان السابقان اشتهرا سابقا بلقب"الثنائي الذي لا يُقهر".