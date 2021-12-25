لبنان

هل يعود "الثنائي الذي لا يُقهر" الى مجلس النواب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2021 | 02:15
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أدت زيارة احد السياسيين الى باريس للقاء رجل أعمال قبل ايام الى "ربط مصير" نائبين سابقين في الانتخابات النيابية  في إحدى دوائر جبل لبنان ، وفق معادلة" معا على اللائحة او معا خارجها"  مع ترجيح الخيار الاول، وفق ما قال مصدر مطلع على الزيارة.
والنائبان السابقان اشتهرا سابقا بلقب"الثنائي الذي لا يُقهر".
 
 

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