لبنان

تغريدة جديدة للتحكم المروري.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
25-12-2021 | 01:26
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيلين و4 جرحى في حادثَي سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
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التحكم المروري

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