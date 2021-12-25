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لبنان
"ارتفاع طفيف للدولار"....هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
25-12-2021
|
01:49
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت 27050 ليرة للشراء و27100 ليرة للمبيع.
ومساء، اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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