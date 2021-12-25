لبنان

الجميّل معايداً اللبنانيين: سننقذ بلدنا

Lebanon 24
25-12-2021 | 02:18
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 عايد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اللبنانيين بعيد الميلاد، وقال في فيديو جمعه وعقيلته كارين وابنتيه جويس وكامي: "أحببنا أن نوجه معايدة خاصة نحن الأربعة، لنؤكد أن هذا العيد سيبقى عيد الفرح والأمل، ونتمنى أن تكون السنة المقبلة سنة خير علينا جميعا. السنة كانت صعبة جدا، لكن السنة المقبلة لن تكون مشابهة، لأننا يدا بيد سننقذ بلدنا ونعمل على تحسين أوضاعنا".
 
وحيا من "لن يتمكنوا من الاحتفال بالعيد لأنهم في المستشفى أو الاغتراب أو لأن لا قدرة مادية لديهم للاحتفال كعدد من العائلات، وسنبقى بجانب بعضنا في هذه المرحلة الصعبة لنتخطاها ونبني لبنان أفضل".
 
وأشارت السيدة كارين إلى أن "سنة 2021 كانت الأصعب، لكن بوجودنا بجانب بعضنا سنتخطى كل الصعوبات".
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