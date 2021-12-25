لبنان

ميقاتي هنأ المرجعيات الروحية في طرابلس بحلول الميلاد

Lebanon 24
25-12-2021 | 02:23
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هنأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المرجعيات الروحية في طرابلس بحلول عيد الميلاد المجيد.
وفي هذا الاطار زار رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في دار المطرانية.وتمنى سويف "ان تحمل الأعياد باب فرج للبنان واللبنانيين"، شاكرا لرئيس الحكومة زيارته واهتمامه الدائم بأبرشية طرابلس المارونية".
كما زار الرئيس ميقاتي متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر  في دار المطرانية في ضهر العين - النخلة في الكورة.
وزار الرئيس ميقاتي ايضا راعي أبرشيّة طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أفرام كرياكوس.
 
 
 
 
 
 
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